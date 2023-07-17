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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في ظل عدم حسم مصيره.. مبابي ينتظم في تدريبات باريس سان جيرمان

مبابي في تدريات باريس
مبابي في تدريات باريس سان جيرمان

انتظم كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تدريبات فريقه اليوم الاثنين لأول مرة منذ اندلاع أزمة عقده مع النادي هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 ولم يتفق الطرفان بعد على تجديد التعاقد بينهما في ظل انتظار ريال مدريد الإسباني موقف اللاعب لضمه. 

وانتظم مبابي لأول مرة في مران النادي الباريسي بعد انتهاء عطلته الصيفية.

ولكي يستفيد سان جيرمان ماديًا من مبابي فعليه أن يوافق على بيعه هذا الصيف أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب سان جيرمان من مبابي تحديد مصيره بحلول 31 يوليو الجاري، لكن اللاعب لم يتطرق إلى مصيره مع النادي الفرنسي أو إمكانية انتقاله لريال مدريد الإسباني، واكتفى بالقول "أنا متعطش للانتصارات، لا أريد أن أكون مجرد جزء من فريق يتواجد فقط من أجل المنافسة".

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