رفع الرايات الخضراء وإقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إقبالًا ملحوظًا على شواطئ القطاع الشرقي، والتي رفعت الرايات الخضراء إعلانًا عن هدوء الأمواج واعتدال البحر.

ورصدت عدسة "الدستور" إقبال المصطافين منذ الصباح الباكر على الشواطئ باختلاف فئاتها السعرية.

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن جميع الشواطئ تقدم خدماتها مقابل سعر تذكرة الدخول، دون تحصيل أي مبالغ إضافية.

وأوضح رئيس مصايف الإسكندرية أن تذكرة دخول الشاطئ تشمل الكراسي واستخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس، مشددًا على رواد الشواطئ عدم الانصياع لأي ابتزاز من العاملين على الشواطئ ودفع إكراميات بالإكراه، وعند حدوث ذلك يجب الإبلاغ فورًا من خلال أرقام الشكاوى المعلنة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف للتعامل الفوري.

وأشار "عبدالرازق" إلى أنه يجب أن يكون المواطن إيجابيًا لفرص الانضباط على الشواطئ، فضلًا عن حفاظه على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء أي مخلفات سواء بالرمال أو مياه البحر، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات المنفذين على الشواطئ.





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