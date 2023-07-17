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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

للحفاظ على أرواح الطلاب

إحاطة برلمانية تطالب بخطة متكاملة لصيانة المدارس خلال الإجازة الصيفية

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن وضع خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارسة مع نهاية كل عام دراسي، ورصد المدارس التى تحتاج لصيانة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادًا للعام الجديد للحفاظ على أرواح  أبنائنا الطلاب.

وقال "السادات" فى الطلب المقدم منه، إن هناك عددا كبيرا من المدارس تعاني من تدهور البنية التحتية بها بسبب غياب الصيانة بها، خاصة بعد تكرار سقوط أجزاء من مباني بعض المدارس على الطلاب أثناء الفصل الدراسي، سواء كانت أسوارا أو نوافذ، مما يستوجب العمل على تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارس مع نهاية كل عام دراسي بل كل فصل دراسي، لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حتى لا نكرر حوادث السنوات الماضية.

وطالب "السادات "، بضرورة إصدار كتاب دوري للمديريات بالمحافظات لمراجعة الصيانة بشكل دوري، ورصد المدارس التى تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعاني من مشكلات بالمباني وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي.

المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب كريم طلعت بداية العام الدراسي رضا حجازي عضو لجنة الإسكان وزارة التربية والتعليم إحاطة

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