محافظ الجيزة يترأس اللجنة العليا لاختيار شاغلي الوظائف القيادية

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمراكز والمدن والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومدير الموارد البشرية.

وأجرى المحافظ مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل منصب نواب لرؤساء الأحياء من موظفي الأحياء والمراكز والمدن والجهات التابعة، والتي تم الإعلان عنها وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلنة.

وأشار المحافظ، إلى أن التغييرات تستهدف إختيار قيادات ميدانية وقادرة على اقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية والعمل على ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية للمحافظة لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن اللجنه ناقشت المتقدمين خلال المقابلات الشخصية للتعرف على خبراتهم والإستماع لمقترحاتهم لتطوير الوظيفة المتقدمين إليها لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين حول أفكارهم لتحسين منظومة العمل خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم، خاصةً أن مهام تلك الوظائف تعتمد على العمل الميدانى والنزول إلى الشارع و التجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطنين.

كان وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر واستغلالها لخدمة المواطنين كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين.

جاء ذلك خلال جولته لمتابعه أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، والتي وجه خلالها المحافظ برفع كفاءة عدداً من المساحات وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس عليها وذلك بمنطقه ناهيا بحي بولاق الدكرور .

وشدد المحافظ علي مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الإنتهاء من اعمال إنشاء موقف سرفيس بالمنطقة اسفل محور الفريق كمال عامر نطاق منطقه ناهيا وعدداً من الساحات بذلك القطاع.