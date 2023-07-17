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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بنصف مليون جنيه فى أسوان

جريدة الدستور

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط 5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فـي الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عثرت قوات الأمن بحوزة المتهمين (كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة لقسم شرطة البساتين قطاع الأمن العام البحث الجنائي مديرية أمن أسوان

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