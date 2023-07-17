رسالة شفهية من الملك سلمان إلى رئيس جنوب إفريقيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، رسالة شفهية، إلى سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل الرسالة إلى رئيس جنوب إفريقيا المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رامافوزا له اليوم، في جوهانسبرج.

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له ولحكومة وشعب بلاده الصديق.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا الشهر الجاري، قمة دول مجموعة البريكس، فيما تسعى السعودية للانضمام إلى البريكس.