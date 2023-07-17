ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

في إطار تعزيز إمكانيات المجتمع المدني ودعمه لخدمة المجتمع، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا باعتبار 2022 عامًا للمجتمع المدني، ما دعا إلى إنشاء ميثاق تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي. يهدف هذا الميثاق إلى ضمان مشاركة جميع الأطراف المتمثلة في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المختلفة في مصر.

رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

تعتبر رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أساس تدخلاته الاستراتيجية التنموية، حيث يسعى الميثاق إلى تحقيق النتائج المخططة من خلال تبني مجموعة من القيم الحاكمة، مثل الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموي بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية. يأتي هذا الميثاق كتأكيد للحقوق الدولية و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية".

توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة المجتمع

يسعى ميثاق التحالف الوطني إلى توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة وضمان الاستفادة القصوى لكل فرد في المجتمع. فالأسرة المصرية تعد بؤرة اهتمام تلك المؤسسات جميعًا. يتطلع الميثاق إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في كل المجالات الخاصة بعمل المؤسسات، بهدف زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق النتائج المحققة للصالح العام.

إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لتعزيز التنمية المستدامة

يسعى الميثاق أيضًا إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تعزز التنمية المستدامة في المجتمع. تعد هذه القاعدة بيانات محور استراتيجي رئيسي يسهم في تنفيذ كل المبادرات التنموية وضمان وصول الخير للمستحقين.

توقيع الميثاق ومشاركة المؤسسات الأهلية والتنموية

شهد توقيع الميثاق مشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ومن بينها:

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

مؤسسة حياة كريمة

مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرية

مؤسسة الجود الخيرية

جمعية الأورمان

بنك الطعام المصري

مؤسسة مصر الخير

مؤسسة مجدي يعقوب

المعهد القومي للأورام بكل فروعه

الهيئة القبطية الإنجيلية

مؤسسة بهية

مؤسسة أهل مصر

مؤسسة صناع الحياة

مؤسسة راعي مصر

جمعية رسالة

جمعية الباقيات الصالحات

جمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة

مؤسسة العربي لتنمية المجتمع

جمعية الدكتور مصطفى محمود

مؤسسة صناع الخير

مؤسسة كير

مؤسسة عدالة ومساندة.

الاستفادة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

تعد مشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فرصة للمؤسسات والجمعيات للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة. يمكن للأعضاء في الميثاق تحقيق قيمة مضافة من خلال تعزيز كفاءتهم وفعاليتهم وتحسين الخدمات التي يقدمونها للمجتمع.

ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل خطوة هامة نحو تنظيم وتوحيد الجهود التنموية في مصر. يعزز هذا الميثاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأهلية والتنموية، ويوفر إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. ويسهم التزام الأطراف المشاركة بتنفيذ المبادئ والقيم المشتركة في تعزيز قدرة المجتمع على تحقيق التنمية وتلبية احتياجاته المشروعة في مختلف المجالات.