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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معسكر طلابي لكلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد (صور)

جانب من المعسكر الطلابي
جانب من المعسكر الطلابي

بدأت كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، اليوم، معسكرا طلابيا وخدمة عامة تستمر لمدة 5 أيام ويضم عدد من الفعاليات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد ومشاركة السادة وكلاء الكلية و أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

ويشمل المعسكر الطلابي بجامعة الوادي الجديد، تنظيف وتجميل المدن الجامعية وعدد من مرافق الجامعة وتنظيم ندوات ثقافية ورياضية وعمل ماراثون رياضى.

 

وقال الدكتور رجب كامل  عميد كلية التربية بالوادى الجديد، إن المعسكر يشارك فيه عدد من طلاب الفرقتين الأولى والثالثة تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس وبالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات بالمحافظة.
 

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية، انه تم اختيار مجموعة من المواقع لتنظيفها وتجميلها، مؤكدًا أن المعسكر الطلابى يشمل أيضًا عقد ندوات ثقافية للتعريف بترشيد الاستهلاك وأهمية الرياضة.


وأكد أن هذا المعسكر يتم تنظيمه فى إطار أهداف الكلية لتعريف الطلاب كيفية دعم وخدمة المجتمع بالإضافة لتعريف الطلاب بالأماكن الموجودة فى المحافظة وكيفية التعامل مع الآخرين بنظام القيادة بالتبعية وتحقيق النموذج الإيجابى للطالب الجامعى.

 

جامعة الوادي الجديد معسكرا طلابيا وخدمة عامة رئيس جامعة الوادي الجديد تنظيف وتجميل المدن الجامعية تنظيم ندوات ثقافية ورياضية وعمل ماراثون رياضى

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