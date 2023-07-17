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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على طفلة رضيعة مجهولة الهوية بالإسماعيلية

طفلة رضيعة
طفلة رضيعة

شهدت منطقة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مأساوية، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين في الإسماعيلية على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، بمنطقة المحسمة القديمة بجوار السوق ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق.

كانت البداية عندما تلقي اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، بوجود طفلة رضيعة، مجهولة الهوية بمنطقة المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية ملقاة بجانب الأراضي الزراعية لسوق الخميس، بمنطقة المحسمة القديمة دائرة مركز شرطة القصاصين.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال قسم شرطة القصاصين ويقومون بمناقشة شهود العيان والمبلغين عن الواقعة، فضلا عن جرد دفاتر المستشفيات في محاولة للتوصل إلى أهلية الطفلة المجني عليها. 

وكشف مصدر أمني، أن رجال المباحث يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على الطفلة لمحاولة فك لغز العثور عليها والوصول إلى المتهمين بإلقائها.

وبإخطار مدير أمن الإسماعيلية، أمر بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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