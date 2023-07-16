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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء أحمد بطل رفع الأثقال يكشف تفاصيل إصابته بضمور العضلات ويناشد الدولة لإنقاذه

علاء أحمد بطل رفع
علاء أحمد بطل رفع الأثقال

كشف علاء أحمد، بطل رفع الأثقال، تفاصيل إصابته بضمور العضلات مؤكدًا أنه منذ عام بدأت يده تفقد حجمها واعتقد أنه يوجد التواء بها، مشيرًا إلى أنه وجد بعدها أن قدمه بدأت تفقد حجمها هي الأخرى الشمال وتبعتها اليمين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية ETC، إنه ذهب لطبيب فأخبره أن هذا الأمر مجرد التهاب في الأعصاب، وطلب منه بعض الأشعة ولكنه لم يكن معه تكلفتها، فطلب منه الطبيب أن يذهب لمستشفى جامعة المنصورة.

تدهور حالته بعد 5 أشهر

وتابع، أن الطبيب أخبره أن الأمر بسيط وظل يتابع معه لمدة 5 أشهر، مؤكدًا أن آخر هذه المرات ذهب إليه محمولًا لتدهور حالته، وبعدها تم إحالته لطبيب آخر بالمنصورة والذي قام بدوره بإحالته لمستشفى الجامعة بالمنصورة، مؤكدًا أن حالته لم تكن قد تدهورت لدرجة كبيرة، وأنه عندما علموا أن لديه تصلب جانبي ضموري أخبروه أن حالته ميئوس منها.

وأشار إلى أن يوجد دواء يساعد على تباطئ حالته ولكن قيمة العبوة تتجاوز 2600 جنيهًا، مناشدًا الدولة أو أي طبيب متخصص في إنقاذه.

علاء أحمد بطل رفع الأثقال ضمور العضلات الدولة إنقاذه

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