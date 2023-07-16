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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 17 عارضا.. انطلاق فعاليات مهرجان المانجا الـ3 فى أسوان (صور)

مهرجان المانجو في
مهرجان المانجو في أسوان

شهد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مساء اليوم الأحد افتتاح فعاليات المهرجان السنوى الـ3  لمانجو أسوان 2023، وتختتم فعالياته يوم 18 يوليو الجارى، وجاء ذلك بحضور عدد كبير من الجهات التنفيذية والشعبية أيضًا.

وشهد فعاليات احتفال افتتاح مهرجان المانجا السنوى الـ3 فى أسوان بحديقة الشيراتون وسط المدينة،  اطلاق البالونات وعروض الفرق الشعبية النوبية، و عزف نغمات المزمار البلدى، وسط أجواء احتفالية مبهرة.


ويأتي ذلك فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.


ويضم المهرجان عدد 17 عرض الفاكهة المانجو من القرى المختلفة التي تشتهر بزراعة المانجا فى محافظة أسوان.


ويضم مهرجان المانجو أنواع عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

جدير بالذكر أن أنهت محافظة أسوان استعداداتها لافتتاح فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

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أجواء احتفالية افتتاح فعاليات الشيراتون السوق المصري أسوان مهرجان المانجا المانجا 17 عارض

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