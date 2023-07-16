الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فاركو فى ختام الدورى

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الذي يخوض مباراة اليوم أمام فاركو في ختام مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية في مباراة القمة أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ويأتي فاركو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – أحمد فتوح – إبراهيما نداي – عمر جابر

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"