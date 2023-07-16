السيسى يدعو القادة الأفارقة للانضمام لمبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أطلقت عددًا من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق بقمة كينيا اليوم، إن من بين تلك المبادرات مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"، ومبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد"، والتي أدعوكم إلى الانضمام إليها.

السيسى: قمة المناخ فى الإمارات ستكون خطوة ملموسة لحماية الكوكب من تداعيات تغير المناخ

وتابع الرئيس السيسي: "إنني على ثقة في أن القمة المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون خطوة ملموسة في المسار المُنصف والعادل لحماية الكوكب من التداعيات الكارثية لتغير المناخ، وأتطلع إلى التعاون معكم جميعًا حتى تستمر الدول الإفريقية والدول النامية في توجيه الأجندة الدولية باتجاه تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحدي الوجودي، الذي يمثله تغير المناخ".