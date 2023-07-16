تقارير: "ميكيسونى" ينضم لسيمبا التنزانى معارًا من الأهلى

كشفت تقارير صحفية تنزانية، عن أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح الأهلي، سيكون لاعبًا في صفوف سيمبا التنزاني، خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع "mwananchi" التنزاني، أن سيمبا اقترب من استعادة خدمات لاعبه السابق، على سبيل الإعارة من الأهلي.

وأشار الموقع إلى أن سيمبا قد توصل لاتفاق مع الأهلي بشأن انتقال ميكيسوني، الذي انضم لممثل الكرة المصرية، قبل نحو عامين.

وكان لويس ميكيسوني، قد انضم لصفوف الأهلي، صيف عام 2021، قادمًا من سيمبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وشارك اللاعب الموزمبيقي، البالغ من العمر 26 عامًا، مع الأهلي في موسم 2021/ 2022، في 26 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

وانضم ميكيسوني، في الموسم الماضي، إلى فريق أبها السعودي، على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة عام واحد.