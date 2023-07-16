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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء بنسبة 95% من رصف 3 شوارع رئيسية بحى الجمرك

رصف شوارع بحي الجمرك
رصف شوارع بحي الجمرك

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 3.5 مليون جنيه لرصف 3 شوارع بمتفرعاتها بنطاق حي الجمرك خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 95% حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 3 شوارع بنطاق حي الجمرك خلال العام الجاري وهى: (شارع السيد كريم وشارع عبدالمنعم وشارع زاوية الأعرج)، مضيفة بأنه تم التنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجًا والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

محافظ الإسكندرية أحياء المحافظة المناطق الأشد احتياجا رصف 3 شوارع بنسبة 95

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