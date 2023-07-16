ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد شائعة نياحة مطران فرنسا.. كيف تتحقق الكنيسة من رحيل أحد رجالها بالمهجر؟

الكنيسة
الكنيسة

شهد الشارع الكنسي خلال الفترة الماضية شائعة رحيل الأنبا أثناسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فرنسا، والتي نفاها الأب بيشوي سوريال، قائلا: «نشكر الرب كثيرا المطران الأنبا أثناسيوس بصحة جيدة ويتعافي بشفاعة العذراء القديسة مريم والقديس البابا أثناسيوس الرسولي والقديس البابا كيرلس السادس وصلوات قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني وصلوات كل شعبه ومحبيه».

وعلى الرغم من أن هناك عدة صفحات قبطية قد نشرت الخبر، مستندة فيه على بعضها البعض، إلا أن الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة لم تنشر الخبر.

مصدر كنسي مطلع قال في تصريحات خاصة، إن هناك آلية تتبعها الكنيسة في التحقق من وفاة أحد رجال الكنيسة في مصر او المهجر، مشيرا إلى أن الأمر له شقان الشق الأول هو تواصل المنسق الإعلامي للمطرانية مع المركز الإعلامي في المقر الباباوي لإخطاره، حتى يتثنى للمركز إصدار بيان نعي باسم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أما الشق الثاني هو إصدار مركز المطرانية بيانا آخرا تكشف فيه عن تفاصيل صلاة الجنازة وترتيباتها، ومن الممكن أن يندمج الشقان في شق واحد إذ يصدر المركز الإعلامي البيان أو مركز المطرانية.

وأشار المصدر إلى أن في حالة الأنبا أثناسيوس لم تتوافر المعطيات السالف ذكرها لذا لم يقم المركز الإعلامي بنشر أي أخبار عن الأمر الذي سرعان ما تبين أنه لم يكن صحيحا من الأساس. 

الانبا أثناسيوس جنازة الانبا أثناسيوس رحيل الانبا أثناسيوس

الأكثر قراءة

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ودعت كل الزملاء.. اللحظات الأخيرة للمحامية أميرة جمال قبل وفاتها

دفاع المحامية المتهمة بـ طبيب الساحل يطالب بتخصيص مقر حبس استثنائي

تفاصيل مطالبة محامين بإطلاق اسم أميرة جمال على غرفة بالمحكمة الاقتصادية

5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الدقهلية

نص كلمة الرئيس السيسى فى البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق خلال قمة نيروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟