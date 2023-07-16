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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

عقار رشيد
عقار رشيد

تمكن رجال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من استخراج جثتين من تحت أنقاض عقار رشيد، المكون من 8 طوابق بمحافظة البحيرة، والذى انهار صباح اليوم، كما تم استخراج شخص آخر، لترتفع أعداد المصابين إلى 9 أشخاص، وتم التحفظ على الجثتين داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 

ونشر "الدستور" الصور الأولى للعقار المكون من 8 طوابق، والذى انهار بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

كانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة قد شهدت انهيار عقار سكني من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط مبنى مكون من 8 طوابق بشارع الوسطاني بمركز رشيد، وتم الانتقال السريع إلى مكان الحادث.

 

8 أشخاص اعداد المصابين إسعاف استخراج جثتين ارتفا

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