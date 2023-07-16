إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق الواحات الصحراوى

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الواحات الصحراوى، يفيد بوجود مصادمة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.