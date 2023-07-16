غدا معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي لبناء الوعى بجامعة برج العرب التكنولوجية

ينطلق غدا البرنامج التدريبي لبناء الوعى تحت شعار قادة الجامعات الحكومية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية.

يعقد هذا البرنامج برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد مرسى الجوهري رئيس الجامعة، الدكتورة عبير قاسم نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير القدرات فى الجامعات الحكومية وزيادة وعيهم بأهمية دورهم في تحقيق التطور والتقدم، كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التي تشمل مواضيع متنوعة مثل القيادة الكارزمية، وفن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، والتوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، والفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور كريم همام، مدير المعهد، عن أهمية بناء الوعي وتطوير المعرفة لدى القادة الجامعيين، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرات القادة وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح الدكتور همام أن هذا التدريب يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المعهد والجامعة، لإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة أن البرنامج سيقدم للمشاركين المعارف اللازمة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المؤسسية والتطور الشخصي.

ومن المتوقع أن يكون هذا البرنامج التدريبي فرصة قيمة في بناء شبكات اتصال قوية وتبادل الخبرات والمعرفة، مما يساهم في رفع مستوى الأداء القيادي في الجامعات الحكومية.