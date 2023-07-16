الرئيس الكينى يطالب بآلية تمويل عادلة تتساوى فيها إفريقيا مع الجميع

طالب ويليام روتو، الرئيس الكيني، بآلية تمويل عادلة تتساوى فيها إفريقيا مع الجميع.

وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، أن "60 % من ميزانياتنا يمولها الشركاء، ونحن معنيون بحشد الموارد فعلينا وضع الحلول للقضايا التجارية وتمويل المؤسسات، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابع الرئيس الكيني أن إفريقيا تسعى لتوفير التمويل الذاتي للمؤسسات الإفريقية، وذلك لمواجهة أزمة الديون واتخاذ إجراءات إصلاحية بشأنها، خاصة وان إفريقيا لديها مخزون وفير من الطاقة المتجددة والمعادن.