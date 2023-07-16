زوج يثبت نشوز زوجته: تسببت فى إصابة نجل شقيقى بمرض نفسى والسبب عدم الخلفة

"عدم الإنجاب كان السبب في امتلاء قلب زوجتى بالغيرة والحقد بعد زواج شقيقى الأصغر بعد زواجنا بسنة ونصف السنة، ورزقه الله بطفله الوحيد (مصطفى)"، بهذه الكلمات بدأ "هشام .م" دعواه التى تقدم بها ضد زوجته لإثبات نشوزها تحمل رقم " ٦٨٣٤" لسنة ٢٠٢٣.

وقال الزوج: توجهنا للكثير من الأطباء لمعرفة سبب تأخر الحمل لكن الجميع أكدوا لنا بأن الموضوع مسألة وقت مش أكتر، ولا يوجد لدينا ما يمنع، طلبت منها أن نعيش حياتنا طبيعية ولا نهتم بالأمر مطلقًا.

لكن عدم الإنجاب كان له تأثير عليها نفسيًا، وكانت دائمًا عصبية وتتشاجر معى على أتفه الأسباب، وازداد الأمر سوءًا بعد إنجاب شقيقي طفله، فتركت المنزل لفترة طويلة.

وتابع الزوج: منذ فترة وهى تشتكي بأن زوجة شقيقي تعايرها بطريق غير مباشر بأنها أنجبت وهى لا، فأخبرتها بأن ما تقوله ما هو إلا وهم، لأن زوجة أخى طيبة للغاية، ولا يوجد فى خيالها هذا الكلام.

واستكمل هشام: منذ فترة تعرض ابن شقيقي أثناء لهوه أمام المنزل لهجوم من قبل العديد من الكلاب فأصابته حالة من الخوف والهلع من أى كائنات سواء القطط أو الكلاب، وبمعرفة زوجتى هذا الأمر بدأت تأخذ ابن شقيقى لشقتها بحجة شراء الحلوى له وتقوم بحبسه بغرفة واحدة مع قطها، مع أنها كل مرة تأخذه فيها تؤكد على زوجة أخى أنها تحبس القط فى البلكونة حتى لا يشاهده ابن اخى ويخاف.

واستمرت فى هلع وخوف الطفل لفترة بهذه الطريقة حتى أصيب بحالة نفسية سيئة، وأصبح الطفل يخاف منها شخصيًا، وقام شقيقي بالتوجه به لطبيب نفسي بعد سوء حالته وصراخه وهلعه الدائم.

وبالنهاية اكتشفت كل هذه الخطط الشيطانية برسالة وصلتها من صديقتها مضمونها "حبستى الولد مع القطة تانى حرام عليكى دا طفل" جن جنوني مما قرأته وانهلت عليها بالضرب المبرح عما فعلته وقمت بطردها من شقة الزوجية.