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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعة المصرية اليابانية تفوز بالجائزة الدولية لأفضل جامعة من حيث مؤشرات دعم ريادة الاعمال

عمرو عدلى
عمرو عدلى

 

 أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن فوز الجامعة بالجائزة الدولية لأفضل جامعة من حيث مؤشرات دعم ريادة الاعمال والتى يمنحها المجلس الدولى للصناعات الصغيرة بواشنطن .
وأوضح وفقا لبيان الجامعة اليوم انه تم الإعلان عن الجائزة خلال اليوم الاخير للمؤتمر السنوى للمجلس والذى عقد مؤخرا بمدينة جوانجو بكوريا الجنوبية.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بفوز الجامعة بهذه الجائزة الدولية والتى تأتى تتويجا للاستفادة من الخبرات اليابانية وكذلك لجهود الجامعة فى دعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنة التكتولوجية والوحدات الاستشارية والمعكسرات العلمية للطلاب وكذلك استثمار الابتكارات والكم الكبير من براءات الاختراع الناتجة عن جهود اساتذة وباحثين متميزين وكذلك اداريين وخبراء على اعلى مستوى من الكفاءة.
وأكد "عدلى" أن الجامعة تولى اهتماما لدعم ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة حيث تم إنشاء حاضنة دراجون للأعمال لربط البحث العلمى بالصناعة، ولمساعدة الباحثين والطلاب ورواد الأعمال الذين يمتلكون مخرج بحثى أو نموذج أولى أو ابتكار ينتج عنه منتج قابل للتسويق في أحد المجالات التكنولوجية لتأسيس شركة ناشئة .
وأشار إلى أن الحاضنة تدعم الأفكار ونتائج الأبحاث القابلة للتحول لشركات وخلق شراكات تنافسية فى المجالات الاقتصادية، فضلا عن دور الحاضنة فى دعم برامج التنمية الاقتصادية وتسويق التقنيات الناتجة عن البحث العلمي و الابتكار وذلك لدعم اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
س.ع

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