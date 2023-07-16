تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو فى الدورى المصرى

تنشر الدستور تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فاركو، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزنارى.

خط وسط الملعب: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

في خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - علي ياسر.

حكم مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري

يدير مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري، الحكم مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من رمضان هنداوي وأحمد عادل، ومعهم سامح حسين حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى وائل فرحان حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقًا على فيوتشر صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.

- بينما يتواجد فريق فاركو، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو روماو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف سموحة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة واحدة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الزمالك وفاركو في الدوري المصري، قد انتهت بهزيمة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.