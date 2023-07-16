ناقد فنى: نشهد انطلاقة رياضية وفنية موفقة ومهرجان العلمين قدم صورة مبهرة

قال خالد محمود، الناقد الفني، إننا نشهد انطلاقة رياضية وفنية موفقة، ومهرجان العلمين قدم صورة مبهرة سواء على المستوى الجغرافي أو التاريخي، موضحًا أن المسئولين عن المهرجان يتسمون بالذكاء، لأنهم يمشون خطوة بخطوة فيه، لكي يكون عنصر الجذب في المهرجان عن قناعة تامة.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحفلات الفنية التي تشكل عنصر جذب جماهيريًا كبيرًا ستعكس واجهة مختلفة لهذه المنطقة الرائعة الجمال، لافتًا إلى أن اختيار عدد من النجوم لإحياء هذه الحفلات في المهرجان كان اختيارًا ذكيًا مثل الموسيقار الكبير عمر خيرت، له رواد من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح خالد محمود أن سحر مدينة العلمين الجديدة سيضفي على هذه الحفلات الغنائية رونقًا خاصًا، وسنصل إلى الهدف المنشود من خلال الأنشطة والحفلات المنظمة داخل المهرجان، مشيرًا إلى أن بداية إحياء الحفلات الغنائية بالنجم تامر حسني بداية موفقة، لأنه يمتلك جماهيرية كبيرة جدًا من الشباب، حيث إن الشباب هم الشعلة التي ستضفي على المهرجان مكانة خاصة.