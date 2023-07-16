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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: نشهد انطلاقة رياضية وفنية موفقة ومهرجان العلمين قدم صورة مبهرة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال خالد محمود، الناقد الفني، إننا نشهد انطلاقة رياضية وفنية موفقة، ومهرجان العلمين قدم صورة مبهرة سواء على المستوى الجغرافي أو التاريخي، موضحًا أن المسئولين عن المهرجان يتسمون بالذكاء، لأنهم يمشون خطوة بخطوة فيه، لكي يكون عنصر الجذب في المهرجان عن قناعة تامة.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحفلات الفنية التي تشكل عنصر جذب جماهيريًا كبيرًا ستعكس واجهة مختلفة لهذه المنطقة الرائعة الجمال، لافتًا إلى أن اختيار عدد من النجوم لإحياء هذه الحفلات في المهرجان كان اختيارًا ذكيًا مثل الموسيقار الكبير عمر خيرت، له رواد من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح خالد محمود أن سحر مدينة العلمين الجديدة سيضفي على هذه الحفلات الغنائية رونقًا خاصًا، وسنصل إلى الهدف المنشود من خلال الأنشطة والحفلات المنظمة داخل المهرجان، مشيرًا إلى أن بداية إحياء الحفلات الغنائية بالنجم تامر حسني بداية موفقة، لأنه يمتلك جماهيرية كبيرة جدًا من الشباب، حيث إن الشباب هم الشعلة التي ستضفي على المهرجان مكانة خاصة.

 

اكسترانيوز الحفلات الغنائية الحفلات الفنية العلمين الجديدة الموسيقار الكبير عمر خيرت النجم تامر حسني الموسيقار الكبير

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