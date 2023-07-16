منتدى التعدين|حلقة نقاشية لبحث سبل التعاون مع الحكومات بحضور الملا

يشهد منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري، حلقة نقاشية وزارية بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والموارد المعدنية ، وبندر الخرايف، وزير الصناعة والموارد المعدنية من المملكة العربية السعودية، لبحث سبل التعاون مع الحكومات.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة الفرص والتحديات المتعلقة بتسخير المعادن لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين، وسبل التعاون مع الحكومات لتحقيق النمو العادل، وكيف يمكن للقطاع والحكومات العمل معًا لتعزيز ممارسات التعدين المستدامة والتنمية المجتمعية.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة حضور الأونرابل يونس علي غيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي؛ ودومينغو مبا إيسونو، نائب وزير المناجم والهيدروكربونات في جمهورية غينيا الاستوائية؛ والأونرابل جورج ميريكو دوكر، نائب وزير الأراضي والطبيعة موارد من جمهورية غانا.

كان قد ظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقطع فيديو ترويجي للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري، وعلق: "باقي 7 أيام".