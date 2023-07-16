ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية آداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أعلنت كلية الآداب بجامعة  حلوان طرق  التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة، حيث يتم التقدم للبرنامج من خلال تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة،  صورة من شهادة الميلاد،  صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة الترشيح ( لايشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلي كلية الآداب) ، بل يشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام.

وتدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – امان – بي – البريد المصري – سداد) ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات و *المدارس الحكومية*  ( لغة ثانية فرنسى ) و الطلاب الوافدين.

ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي،  طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة،  وهناك أمر هام وهو أن طلاب المدارس الفرنسية يقبلوا دون إجراء أي اختبارات و الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الاخري يعقد لهم أختبار للقبول و مقابلة شخصية .

 

البرنامج الالكتروني البر التحويل الال البري

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه فاركو بالبدلاء فى ختام مشواره ببطولة الدورى

4 آلاف لاعب تقدموا.. "كابيتانو مصر" يستكمل اختباراته لليوم الأخير فى أسوان

خبراء: العلاقات المصرية الإفريقية شهدت أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

قمة نيروبي.. نحو تعزيز العمل الإفريقي بريادة مصرية

تقرير: موسيمانى يتقدم بشكوى رسمية ضد أهلى جدة لـ "فيفا"

مياه الجيزة: تنفيذ 88 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحى بقرى حياة كريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية