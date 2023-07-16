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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ختام معهد إعداد القادة للبرنامج التدريبى وورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجى وبناء الفريق

ختام معهد إعداد القادة
ختام معهد إعداد القادة للبرنامج التدريبي

اختتم اليوم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية بنجاح كبير، وشهد اليوم الختامي للبرنامج ورشة عمل ذاتية تناولت التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق، وأقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

هذا وقدمت ورشة العمل فرصة للمشاركين في البرنامج لاكتساب المعرفة والمهارات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وتطوير الفرق، وتم تسليط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأهداف المستقبلية ورؤية البعثات العلمية، وكذلك أهمية بناء فرق العمل المتكاملة والمتفاعلة، وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات وعرض كل فريق عمل خطته الاستراتيجية.

كما تضمنت فعاليات اليوم الختامى التقاط صورة تذكارية مع أعضاء البعثات، وفى الختام تم تكريم المتدربين وتسليم شهادات التكريم.

وفي تصريح للدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أكد على أهمية البعثات العلمية لمصر ولتبادل الخبرات مع الدول الأخرى،  مشيرًا إلى أن المعهد يلعب دورًا حيويًا في تطوير قدرات المشاركين وتنوع المحاضرات التي تم تقديمها طوال فترة البرنامج.
مستكملا حديثه أن معهد إعداد القادة يهدف إلى تأهيل الكوادر العلمية والقيادية في مصر، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق التقدم العلمي والتنمية في مختلف المجالات. 
وفى نهاية كلمته وجه "همام" الشكر لفريق التنظيم من الطلاب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم .

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