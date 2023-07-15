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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار الإعلامي لوزير الزراعة يكشف تفاصيل أعمال تطوير حديقة الحيوان

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن الشائعات تلاحق حديقة الحيوان منذ أن بدأت مراحل تطويرها. 

وأضاف أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أنه لا توجد أي معدات دخلت حديقة الحيوان للقيام بأي إجراءات، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير حديقة الحيوان تقدر بأكثر من مليار جنيه يتحملها التحالف الوطني المصري. 

وأوضح أن حديقة الحيوان خرجت من التصنيف العالمي في عام 2004م، لعدم اتباع المعايير الدولية، مؤكدًا أنه يتم الحفاظ على كل الآثار التاريخية لحديقة الحيوان.

وأشار إلى أن أول مراحل تطوير حديقة الحيوان هي صيانة وترميم كل الآثار بها، كما سيتم جلب حيوانات جديدة نادرة لم تكن موجودة من قبل، كما سيتم دمج حديقة الحيوان مع حديقة الأورمان من خلال نفق بينهما. 

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تطوير حديقة الحيوان خلال عام، لافتاً إلى أن الحيوانات ستظل موجودة في حديقة الحيوان حتى يتم الانتهاء من التطوير، معقبًا: "لدينا أكثر من 5 آلاف حيوان في حديقة الحيوان". 

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