عادوا من المصيف وجدوا الشقة مسروقة.. تفاصيل حبس مسجل خطر بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، حبس مسجل خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية.

ونفى المتهم ارتكابه الواقعة قائلًا: «بعد ما كان اسمي سيد خزن.. هيبقى اسمي سيد أنبوبة».

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، ألقت القبض على مسجل خطر؛ لتورطه في سرقة محتويات الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد سرقة محتويات شقة سكنية في ظل غياب الأسرة وذهابهما لقضاء الأجازة الصيفية

وتبين أنه بمجرد عودتهما تبين سرقة المنزل، وتم إثبات المحتويات المسروقة وكانت مفروشات وأبرزها أنبوبة الغاز.

وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة تبين تردد المتهم مسجل خطر سرقات من فئة «أ»، تم ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.