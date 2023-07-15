ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد سلماوى: اعتصام وزارة الثقافة فى عهد الإخوان كان الفعل الأول من نوعه

الكاتب محمد سلماوي
الكاتب محمد سلماوي

قال الكاتب الكبير محمد سلماوي إن لا وجود لأزمة في الحياة الثقافية في مصر، بل إن المثقفين لهم "صوت عالٍ" وتواجد على الساحة الثقافية بشكل كبير، فلا توجد أزمة ثقافة في مصر، ولكن هي ليست في أفضل حالاتها لأننا في مرحلة انتقال، موضحًا أنه منذ ثورة 2011 كُتّاب ومثققو مصر كان لهم دور كبير من بداية مشاركتهم في الثورة والتواجد في ميدان التحرير.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، للكاتب الكبير محمد سلماوي، تحت عنوان "سيرة وإبداع وتاريخ" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب في دورته الثامنة، وأدارها منير عتيبة، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وأضاف أن اعتصام وزارة الثقافة لمنع وزير الثقافة الإخواني من دخول مكتبه ودخول الوزارة كان الفعل الأول من نوعه، وهو ما تأثر به أهالي الأقصر عندما رفضوا المحافظ الإخواني، واعتصموا لرفضه تأثرًا بما فعله المثقفون.

وأوضح أن اتحاد الكتاب أول من أيد الثورة، ودشن جمعية استثنائية بسحب الثقة من محمد مرسي،  وكان لهذا الموقف دوي عالمي، فكُتاب مصر يسحبون الثقة من رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الجندي يقوم بواجبه في الحماية طوال فترة خدمته، ولكنه يقاتل في حالة الحرب، وهو نفس الشيء مع المثقف يعمل في مجاله، ولكن تظهر مواقفه ودوره في حالة الحرب.

ولفت أن من يقود عملية التنوير الآن للقضاء على نزعة التطرف التي عمت حياتنا كلها هم المثقفون، مشيرًا إلى أنه طالب بتجديد الخطاب الديني ومن يعمل على تجديد الخطاب الديني هم المثقفون والكتاب، وهم من يتصدون لأي تطرف.

وأوضح أن ما ينطبق على الثقافة بأنها ليست في أفضل حالاتها ينطبق أيضًا على الصحافة، فمصر تستحق أفضل من ذلك، قائلًا: "الشاعر أحمد شوقي لما كان يكتب قصيدة جديدة كانت تنشر في الصفحة الأولى بالأهرام" فالصحافة مسئولة عن التنوير، فضلًا عن الكثير من التحديثات والتكنولوجيا، التي يجب مواكبتها.

الكاتب الكبير محمد سلماوي الحياة الثقافية في مصر ثورة 2011 اعتصام وزارة الثقافة مكتبة الاسكندرية

الأكثر قراءة

المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

ارتفاع عدد ضحايا ومصابى عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

مقابل 50 جنيهًا.. التحقيق فى اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان