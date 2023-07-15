محمد سلماوي: التزمت بالصدق في كتابة سيرتي وذكرت "قصة إلحادي" خلال مراهقتي

قال الكاتب محمد سلماوي، أن آفة كتابة السير الشخصية والمذكرات في عالمنا العربي هي التجميل، لذا التزمت بالصدق الشديد جدًا عند كتابة سيرتي واقتضى ذلك نوع من التواضع فكان اختياري لعنوان الجزء الأول "يومًا أو بعض يوم" فكل حياتي على أكثر من 70 عامًا ما هي إلا يوم أو بعض يوم، فكان المعيار الأول هو الصدق مشيرّا إلى أنه ذكر في كتابه أنه كان ملحد في سن المراهقة وهي قصة لم يخفيها بل ذكرها لأنها كانت طريقه إلى الإيمان والصدق مع النفس.

جاء ذلك الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، للكاتب الكبير محمد سلماوي، تحت عنوان "سيرة وإبداع وتاريخ" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب في دورته الثامنة عشر، وإدارتها منير عتيبة، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وأضاف "سلماوي" أن النقطة الثانية الذي حرص عليها في كتابة سيرته هي التوثيق، مشيرًا إلى أنه لم يكتب أي واقعة دون توثيق، والتي من الممكن أن تكون مستند أو صورة أو قصاصة من صحف، وهو ما جعل هذه السيرة رائجة وتعد تأريخ من نوع مختلف ثقافي سياسي وطني إنساني في هيئة ضفيرة متداخلة لأن هذه هي الحياة، وكتابة هذه السيرة كانت نوع من التاريخ يختلف عن كتب التاريخ ويختلف كثيرًا عن كتب السيرة الذاتية، فهي سيرة متداخل مع أخرى أكبر وهي الوطن.

وتابع أن الجزء الثاني "العصف والريحان" يعبر عن القش الذي لا قيمة لها والعشب صاحب الرائحة الذكية والحياة هي هذا وذاك هي الأبيض والأسود وتصور الحياة بحلوها ومرها.

كما أعرب الكاتب محمد سلماوي عن سعادتي بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، قائلًا: "هذا الصرح الكبير فارق في حياة مصر ليس في الثقافة ولكن في السياسة والفن والعلوم وشتى المجالات، وتواجد الدكتور أحمد زايد الموجه والمشرف لهذا المكان العريق يضيف كثيرا لاعتزازي بالمشاركة اليوم".

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الندوة، أن المكتبة استقبلت قامة كبيرة من قامات الثقافة في مصر، وقائد كبير من النخبة الثقافية الذي أدار الحراك الثقافي من خلال مؤلفاته الفكرية والنقدية العديدة، والإبداع الأدبي والنشاط الثقافي الكبير الذي بذله في مجال الثقافة المصرية.

وأوضح "زايد" أن محمد سلماوي أحد العلامات البارزة حيث استطاع أن يقود مفاتيح الثقافة خلال فترة كبيرة، فضلًا عن إسهاماته في تأسيس المسرح التجريبي عام 1988.

وأشار الكاتب منير عتيبة إلى أن معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية يضم فعاليات تليق بمكانة المكتبة والتي تعمل على تحقيق نهضة ثقافية لمصر بالتواصل بين الأجيال من خلال الفعاليات الثقافية ومن بينها ندوة اليوم، معربًا عن اعتزازه بتقديم ندوة الكاتب والروائي الكبير محمد سلماوى.

وتحدث عتيبة عن إصدارات المذكرات الخاصة بمحمد سلماوي بجزئيها "يومًا أو بعض يوم" و"العصف والريحان" مشيرًا إلى أن من يقرأ هذه السيرة سيعيش مع جميع مراحل محمد سلماوي الذي عندما يضع قدمه في مكان يصبح مكان آخر، مثل الكتابة والصحافة وإنشاء مهرجان المسرح التجريبي، ورئيسًا لاتحاد الكُتاب، وأمينا عامًا لاتحاد الكُتاب العرب مرورًا بلجنة الخمسين، والحوار الوطني وغيرها من محطات في حياة محمد سلماوي.

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