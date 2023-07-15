المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

نفى مصدر قانوني، المسئولية الجنائية عن المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وسيدة أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أثناء عبورها الطريق.

وقال الخبير القانوني إن المتهم لا يقع تحت أي طائلة عقوبة قانونية، موضحًا أن المسئولية الجنائية ستسقط بانتفاء رابطة السبب والضرر فانقطاع رابطة سببية بين الخطأ والضرر وعدم اتباع المجني عليه السلامة المرورية لعبور المشاة والتي من ضمنها تفادي الطرق السريعة بعبور النفق المخصص للمشاة بجوار المحكمة الاقتصادية خاصة أنه موجود على بعد خطوات منها وهذا من الناحية الجنائية.

أما من ناحية الشق المدني فستظل على المتهم المسئولية المدنية، ويلزم له بالتعويض لورثتها.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبينت وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.