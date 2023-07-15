"روبنسون" يشارك برقصة “calm down” فى مهرجان العلمين الجديدة (صور)

وصل التيك توكر وصانع المحتوى الألماني "نويل روبنسون"، إلى مدينة العلمين الجديدة وذلك للمشاركة في مهرجان العلمين كأهم الأحداث الترفيهية في مصر والمنطقة العربية.

وعلى أنغام أغنية "calm down" قام نويل بالرقص مع المشاركين في المهرجان في المنطقة الشاطئية، حيث التقط الصور التذكارية معهم كنوع من أنواع الترويج السياحي للمدينة ولفعاليات المهرجان .

كما قام "نويل روبنسون" أيضًا بالرقص مع الأطفال بمنطقة نورث سكوير.

وكان قد انطلق أمس الأول الخميس مهرجان العلمين الجديدة، كأهم الأحداث الترفيهية في مصر والمنطقة العربية، ويستمر حتى 26 أغسطس 2023، حيث يشهد المهرجان عددًا من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتجمع الأحداث الفنية في المهرجان أكبر عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، وتعد الحفلات الغنائية من أبرز فعاليات المهرجان، حيث يشارك مجموعة من النجوم، ومنهم الفنان تامر حسني الذي أعلن عن تفاصيل حفله الأول والذي ينطلق يوم 21 يوليو الجاري.

- أبرز النجوم المشاركين في المهرجان و10 عروض للموضة

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت وإليسا، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، فضلًا عن مشاركة عدد من نجوم العالم، وتشهد فعاليات "الموضة" حضورًا كبيرًا خلال فعاليات المهرجان، حيث تم الإعلان عن مجموعة من عروض الأزياء التي تقام كإحدى فعاليات المهرجان العلمين، بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم العربي.

كما يشهد المهرجان سباق سيارات وعروض طائرات، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترايثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات الذي يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث