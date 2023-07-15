نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتابع جولاته لمشروع محطة رفع المياه ببدر

استكمل المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن جولاته اليوم لمدينة بدر رفقة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

واستهل مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفقة المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر مشروع محطة رفع المياه رقم 4 تنفيذ وخط المياه الناقل قطر 1600مم وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه، نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وزيادة معدلات التنمية وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.

كما تابع وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة حيث بلغت بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه كما وصلت نسبة تنفيذ المشروع 70 % والمحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي على عدد 2 خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورشة ومخزن.

وقد وجه المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشيرا إلى ضرورة دفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.



كما تفقد الأعمال تطوير وتوسعة طريق سعد زغلول من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى مرورا بموقف مدينة بدر النموذجى، والذى بلغ عرض كل حارة بعد التوسعة 11 مترًا بعد أن كانت 7 متر ونصف، علاوة على عمل حارة خدمة بكل اتجاه بعرض 6 متر.



وكما تفقد مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية، والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مرورا بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس (الحى السابع سابقا).