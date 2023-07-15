الصليب الأحمر: الأزمة فى السودان أدت لنزوح أكثر من مليونى شخص

أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن استمرار الأزمة في السودان أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات ونزوح أكثر من مليوني شخص ولجوء مئات الآلاف إلى البلدان المجاورة.

وأفادت اللجنة في بيان اليوم، بأنه مع دخول الأزمة في السودان شهرها الرابع، يعيش الناس في وسط الخرطوم وغرب دارفور ومناطق أخرى ظروفًا بائسة، مع قلة فرص الحصول على الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضافت أن استمرار الأزمة أدى إلى تدهور نظام الرعاية الصحية، حيث توقفت نحو 80% من المستشفيات والمرافق الصحية عن العمل في معظم المناطق المتضررة من النزاع.