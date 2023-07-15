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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الجيزة" تشارك فى فعاليات المتحف القومى للحضارة للتعريف بتراث المحافظات

فعاليات المتحف القومى
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية

أُقيمت اليوم بالمتحف القومى للحضارة المصرية الفعالية الثقافية "تراث الجيزة" للتعريف بالتراث الشعبى لمحافظة الجيزة ومقوماتها السياحية وذلك فى إطار أنشطة المتحف للتعريف بتراث المحافظات ودعم الأنشطة السياحية بمختلف الأقاليم وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومنصة أيادي مصر بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الدور الفعال والرائد للمتحف القومى للحضارة المصرية لدعم الأنشطة السياحية وحفظ التراث الشعبى والتعريف به والترويج له كأحد أهم المقومات الجاذبة للسائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ أن مشاركة المحافظة بتلك الفعالية تأتى فى إطار إهتمام المحافظة بدعم أصحاب الصناعات اليدوية وأصحاب الحرف والذين تزخر بهم قرى المحافظة بالمراكز والمدن والترويج لمنتجاتهم لتطوير تلك الصناعات والحرف والاستثمار الجيد لها لإثراء المنتج السياحى بمحافظة الجيزة.

ترأس وفد المحافظة المشارك بالفعالية الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والتى عبرت بدورها عن حماس أجهزة المحافظة والحرص على توفير الدعم اللازم للمشاركين من أبناء المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من الفعالية والتعريف الأمثل بكافة مقومات محافظة الجيزة الثقافية والتراثية والتى تدعم بشكل كبير حركة السياحة الوافدة للمحافظة، والأستاذة عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب والدكتورة نهى نبيل مدير ثقافة الجيزة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه شارك بالفعالية نخبة من أبناء محافظة الجيزة والتى ضمت فعاليتها مجموعة من الورش المختلفة التى تحتفى بتراث المحافظة منها ورشة حية تفاعلية عن حرفة تصميم الأزياء التراثية التي تشتهر بها محافظة الجيزة وورشة حية عن صناعة منتجات مختلفة من نبات الحلفا التي تشتهر الجيزة بزراعته وإعادة إستخدامه في تشكيل منتجات صديقة للبيئة، وورشة حية تفاعلية عن حرفة السجاد اليدوي، وعرض حي للقطع الفنية المنفذة من الزجاج اليدوي والمشغولات النحاسية.

كما أكدت عبد الحليم على حرص المحافظة على رفع الوعى الثقافى لدى الأطفال من أبناء المحافظة بالتراث الحضارى لمجتمعهم من خلال إشراك 32 طفلا بالتنسيق مع مديرية الثقافة بمختلف أنشطة الفعالية.

كما شملت الفعالية عرض حي لنماذج من الأزياء التقليدية  للمحافظة ، ومعرض للصور الفوتوغرافية لمشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث المادي بالمحافظة، والتى اختتمت بعرض حي لفرقة فنية للفنون الشعبية مع عرض فيلم وثائقي عن محافظة الجيزة وما تحتفي به من آثار ومعالم سياحية.

فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
فعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية
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