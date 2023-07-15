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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بحب اتنين سوا".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "مطرح مطروح" (فيديو)

فيلم مطرح مطروح
فيلم مطرح مطروح

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي «مطرح مطروح» الذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «بحب اتنين سوا».

وطرحت أغنية «بحب اتنين سوا» بصوت المطربة ليلى مراد بتوزيع جديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فتحي قورة، وألحان منير مراد.

ومن المقرر طرح فيلم «مطرح مطروح» بدور العرض السينمائي للجمهور في يوم 19 يوليو الجاري بجميع سينمات جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية ضمن أفلام موسم صيف 2023.

أحداث وقصة فيلم مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

أبطال وصناع فيلم مطرح مطروح

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من «محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

مطرح مطروح محمود حميدة بحب اتنين سوا ليلي مراد فيلم مطرح مطروح

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