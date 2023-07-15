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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: مهرجان العلمين خطوة للتسويق الجيد وجذب الاستثمارات

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مهرجان العلمين الجديد 2023 في دورته الأولى والذي انطلق الخميس الماضي 13 يوليو الجاري ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي، توفير المزيد من فرص العمل وذلك اعتبارًا أن المهرجان وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، معقبًا: "المهرجان يبرز المدينة كأحد أكثر الوجهات الأكثر جذبًا لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية على مستوى الشرق الأوسط".

وأضاف بدوي، في تصريحات له، أن المهرجان يبرز حجم الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية والتي نجحت في تحويل الصحراء إلى وجهة سياحية عالمية، لافتا أن المهرجان يبعث رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية تبذل حهود حثيثة لاستثمار كل ما تمتلكه من مقومات لتغيير الواقع من أجل دعم خارجة التنمية المستدامة.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: المهرجان يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط حيث يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، كما يضم المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، فضلا عن العروض الترفيهية وحفلات الغناء، وهو ما يؤثر إيجابًا على المنطقة.

وأشار بدوي، إلى أن مهرجان العلمين يُعد حملة تسويقية للاستثمارات المصرية بالمدينة، وهو ما يتفق مع توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الكم الكبير للمشروعات القومية والطفرة فى البنية التحتية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى المقومات السياحية.

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