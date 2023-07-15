المنطقة التراثية فى العلمين.. مسرح رومانى ومجمع سينمات وأماكن ترفيهية

تحدثت المهندسة فدوى خضر عن تنفيذ مشروع المنطقة التراثية في العلمين، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون من أهم الأماكن الجاذبة للزائرين في الفترة المقبلة.

وقالت "خضر"، خلال حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، إن الجزء الذي يخص شركتها به مجموعة كبيرة جدًا من المباني مثل المسرح الروماني ومبنى الأوبرا ومجمع سينمات ومكتبة ومتحف.

وأضافت أنه عندما يبدأ تشغيل المشروع سيكون هذا المكان نقطة جذب مهمة للسياح في الساحل والقادمين من مختلف الأماكن، متابعة: "لدينا مجمع سينمات والأوبرا والمكتبة وأرض المعارض".

المسرح الروماني في العلمين الجديدة يستوعب 1000 شخص

وتابعت: "أعمل في هذا المشروع منذ سنتين، وعندما جئت كانت أعمال الخرسانات للمسرح الروماني انتهت، لكننا شارفنا على إنهاء كل الأعمال بنسبة إنجاز 80% والتسليم قريبًا جدًا، والمسرح الروماني يستوعب حتى 1000 شخص لأن مساحته كبيرة جدًا، وبالتالي سيشهد تنظيم استعراضات كبيرة جدًا، كما أن مبنى أرض المعارض قارب على الانتهاء، ونعمل على إنهاء الواجهات الخارجية للأوبرا وسيكون في حاجة إلى المزيد من الوقت للتسليم".