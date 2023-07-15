إصابة 2 في حريق سيارة ملاكي بشارع ترسا

أصيب 2 اليوم في حريق سيارة ملاكي أمام عمارات الضرائب من شارع الإسماعيلية من شارع ترسا بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

البداية عندما تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي أمام عمارات الضرائب من شارع الإسماعيلية من شارع ترسا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف مصابان جري نقلهما إلى مستشف، الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.