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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 655 سائقًا.. مجهودات إدارة المعامل بصحة أسوان خلال يونيو

المعمل
المعمل

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لا سيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق البعيدة والنائية، وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية.

وأشاد محافظ أسوان، بالجهود الرائدة والمتميزة التي تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة، والتي من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

من جهته، أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش، مدير الإدارة بمجهودات متميزة خلال شهر يونيو المنقضي والتي شملت فحص 655 سائقًا بمعمل القومسيون الطبي، وكذا عمل 194 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمي، وأيضًا عمل 220 تحليل فيروسات كبدية. 

ولفت إلى أنه تم بالتوازي فحص 129 عينة أغذية بكتريولوجيا وكيميائيًا، وكذا فحص 507 عينات مياه بكتريولوجيا وكيميائيًا، مع استخراج 304 شهادات صحية لمتدوالي الأغذية، حيث يأتي تنفيذ كل هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. 

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