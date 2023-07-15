7 مصابين فى حادث تصادم بطريق الغردقة

أُصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارات بطريق الغردقة سفاجا، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارات ربع نقل وملاكي وميكروباص، بالكيلو 14 طريق سفاجا الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما رفض 2 آخرين الانتقال للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.