ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 مصابين فى حادث تصادم بطريق الغردقة

إسعاف
إسعاف

أُصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارات بطريق الغردقة سفاجا، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارات ربع نقل وملاكي وميكروباص، بالكيلو 14 طريق سفاجا الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما رفض 2 آخرين الانتقال للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

حقيقة تفاوض الأهلى مع أشرف بن شرقى لضمه فى الميركاتو الصيفى

"راديو فرنسا": إثيوبيا تُعلق الملء الرابع لسد النهضة بعد الاتفاق على استئناف المفاوضات

أماكن شقق وزارة الأوقاف 2023 .. وأسعار الوحدات

الرئيس السيسى يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

إيرادات "تاج" تامر حسنى تتخطى 36 مليون جنيه فى 3 أسابيع

آخر كلمات الشاب المتوفي أثناء صلاة الجمعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟