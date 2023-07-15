افتتاح مسجدين وتسليم 24 من صغار الصيادين مراكب حديثة فى أسوان (صور)

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة المندوب الدائم للكويت بجامعة الدول العربية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية لخدمة أهالي عدد من قرى محافظة أسوان.

تضمنت فعاليات افتتاحات المشروعات افتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة أحدهما أنشأته صناع الخير علي مساحة 140 مترا ويسع 400 مُصل، والآخر تم رفع كفاءته، بالإضافة إلى افتتاح محطة تنقية مياه الشرب لأهالي قرية بلانة.

وتضمنت المشروعات التنموية تسليم 24 صيادًا من صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة مركز كوم أمبو مراكب صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تقارب 750 ألف جنيه.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اختار قرى أسوان لتنفيذ هذه المشروعات التنموية بها كونها واحدة من أكثر قرى أسوان احتياجا، وجرى اختيار مشروع مراكب الصيد لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا داخل القري المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير سوف تطلق خلال الاحتفالية وبالتعاون مع بنك القاهرة مشروعها التنموى الجديد «مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية»، الذي يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها وكادت أن تنقرض وتدريب السيدات النوبيات المعيلات على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل كما يستهدف المشروع أيضا العمل على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محليا ودوليا.

وأكدت الدكتورة سارة المطيري، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، أن تنفيذ المكتب للأعمال الخيرية التي يتم افتتاحها اليوم بأسوان بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية هدية من الشعب الكويتي وضمن استراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تمثل أهمية للمستهدفين وتلبي احتياجا ضروريا لديهم واستمرارا لجهود المكتب الخيرية داخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقامت داخل محافظة أسوان بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز إدفو ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما قامت المؤسسة كذلك بإعادة إعمار القرى المتهالكة بقرية المنصورية وإطلاق عدد كبير من سلاسل القوافل الطبية والإغاثية للقرى المتضررة من السيول والأسر التي تضررت من انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاون والتنسيق مع السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما قامت بافتتاح غرفة لمبادرتها قدم صحيح بالمستشفى الجامعي بأسوان لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الأعوية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان، فضلا عن توزيع المواد الغذائية وبطاطين الشتاء على عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية.

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