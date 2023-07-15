حقيقة تفاوض الأهلى مع أشرف بن شرقى لضمه فى الميركاتو الصيفى

كشف مصدر داخل الأهلي النقاب حول حقيقة المفاوضات مع أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي، بعد فسخ عقده في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال إن أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، يرغب في ضم مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الجارية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي لم تفكر في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، خاصة أن اللاعب يتقاضى مليونين و500 ألف دولار في الموسم، وهذا المبلغ يتخطى سقف الرواتب في النادي.

وأشار إلى أن تصريحات اللاعب قبل رحيله عن الزمالك أو مساندته لفريق الوداد المغربي في النهائي جعلته خارج الحسابات حتي لا يتم استغلال اللاعب المفاوضات والضغط على الأندية التي تفاوضه لزيادة راتبه السنوي.

وأوضح أن إدارة الأهلي أعلنت عن رفضها الدخول في أي مزايدات على الصفقات، خاصة أن كولر حدد المراكز التي يحتاج إلى تدعيمها في الصيف.

وكانت تقارير إعلامية أشارت، خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الجزيرة الإماراتي فسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي، إلى أن اللاعب تلقى عدة عروض من الوحدة السعودي وبيراميدز والزمالك، ولم يحسم موقفه النهائي بشأن تلك العروض للانتقال في صفقة انتقال حر.