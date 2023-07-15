استقرار سعر طن الأسمنت والطوب خلال تعاملات السبت 15 يوليو
استقر سعر طن الاسمنت بمستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، وقد يختلف سعر طن الأسمنت في مصر باختلاف العلامة التجارية والمنطقة و الوقت.
ومع ذلك، يمكن أن يتراوح سعر طن الأسمنت في السوق اليوم في مصر بين ٢٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠٠٠ جنيه مصري تقريبًا، ولكن يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير.
سعر طن الاسمنت في مصر يوم السبت
يستعرض الموقع إلكتروني لـ" الدستور " سعر الطن بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع
|نوع المنتج الاسمنت
|سعر الطن
|بلغ سعر طن الاسمنت المهندس
|2020 جنيهاً
|بلغ سعر طن أسمنت المسلح
|2025 جنيها
|وجاء سعر طن أسمنت النصر
|2010 جنيهاً
|وبلغ سعر طن أسمنت الممتاز
|2055 جنيها
|وأوصل سعر طن أسمنت العامرية
|2035 جنيها
|وسجل سعر طن أسمنت تايتان
|2020 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت السويدي
|2060 جنيهاً
|وجاء سعر طن أسمنت العسكري بني سويف
|1.870 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت السويس
|2040 جنيها
|وجاء سعر طن أسمنت سيناء
|1890 جنيهاً
|وبلغ سعر طن أسمنت حلوان
|1990 جنيهاً
|وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل
|1.880 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت مخصوص
|1,990 جنيها
|وجاء سعر طن أسمنت السهم
|1.890 جنيها
|واوصل سعر طن أسمنت النهضة
|1.820 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت أسوان
|1.780 جنيها
|سجل سعر طن أسمنت لمعلم
|1.910 جنيها
|سجل سعر طن أسمنت أسيوط
|1.800 جنيها
|سجل سعر طن الاسمنت العادي
|ما بين 2000 إلى 2500 جنيهاً
|سجل سعر طن الاسمنت الأبيض
|مابين 2500 إلي 3500 جنيها
|بلغ سعر طن الأسمنت امسلح
|ما بين 2800 إلي 3500 جنيها
|سجل سعر طن الاسمنت مصنع الفحم
|مابين 2000 إلي 2500 جنيها
تختلف أسعار الطوب الأسمنتي والأحمر في مصر بناءً على الحجم والعلامة التجارية والجودة والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، وفيما يلي يرصد الدستور عبر البوابة الالكترونية بعض الأسعار المتداولة للطوب الأسمنتي والأحمر في مصر.
سعر الألف طوبة اليوم
|النوع
|المقاس
|السعر
|سعر الف طوب أحمر
|24*11*6
|1000 جنية
|سعر الف طوب أحمر
|24*11*12
|1600 جنية
|سعر الف طوب أحمر
|25*12*13
|2300 جنية
|طوب الف طوبة وردي
|25*12*6
|2850 جنية
|سعر اف متر مكعب لطوب الأحمر خفيف
|60*20*20
|1600 جنيه
|سعر الف طوب اسمتني مصمت
|25*12*6سم
|1500 جنية
|سعر الف طوب اسمتني مفرغ
|40*20
|6000 جنية
|سعر اف طوب اسمتني مفرغ
|40*20*20
|9000 جنية