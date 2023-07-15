استقرار سعر طن الأسمنت والطوب خلال تعاملات السبت 15 يوليو

استقر سعر طن الاسمنت بمستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، وقد يختلف سعر طن الأسمنت في مصر باختلاف العلامة التجارية والمنطقة و الوقت.

ومع ذلك، يمكن أن يتراوح سعر طن الأسمنت في السوق اليوم في مصر بين ٢٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠٠٠ جنيه مصري تقريبًا، ولكن يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير.

سعر طن الاسمنت في مصر يوم السبت

يستعرض الموقع إلكتروني لـ" الدستور " سعر الطن بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع

نوع المنتج الاسمنت سعر الطن بلغ سعر طن الاسمنت المهندس 2020 جنيهاً بلغ سعر طن أسمنت المسلح 2025 جنيها وجاء سعر طن أسمنت النصر 2010 جنيهاً وبلغ سعر طن أسمنت الممتاز 2055 جنيها وأوصل سعر طن أسمنت العامرية 2035 جنيها وسجل سعر طن أسمنت تايتان 2020 جنيها وبلغ سعر طن أسمنت السويدي 2060 جنيهاً وجاء سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1.870 جنيها وبلغ سعر طن أسمنت السويس 2040 جنيها وجاء سعر طن أسمنت سيناء 1890 جنيهاً وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 1990 جنيهاً وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1.880 جنيها وبلغ سعر طن أسمنت مخصوص 1,990 جنيها وجاء سعر طن أسمنت السهم 1.890 جنيها واوصل سعر طن أسمنت النهضة 1.820 جنيها وبلغ سعر طن أسمنت أسوان 1.780 جنيها سجل سعر طن أسمنت لمعلم 1.910 جنيها سجل سعر طن أسمنت أسيوط 1.800 جنيها سجل سعر طن الاسمنت العادي ما بين 2000 إلى 2500 جنيهاً سجل سعر طن الاسمنت الأبيض مابين 2500 إلي 3500 جنيها بلغ سعر طن الأسمنت امسلح ما بين 2800 إلي 3500 جنيها سجل سعر طن الاسمنت مصنع الفحم مابين 2000 إلي 2500 جنيها

تختلف أسعار الطوب الأسمنتي والأحمر في مصر بناءً على الحجم والعلامة التجارية والجودة والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، وفيما يلي يرصد الدستور عبر البوابة الالكترونية بعض الأسعار المتداولة للطوب الأسمنتي والأحمر في مصر.

سعر الألف طوبة اليوم