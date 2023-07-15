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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار سعر طن الأسمنت والطوب خلال تعاملات السبت 15 يوليو

الأسمنت
الأسمنت

استقر سعر طن الاسمنت بمستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، وقد يختلف سعر طن الأسمنت في مصر باختلاف العلامة التجارية والمنطقة و الوقت.

ومع ذلك، يمكن أن يتراوح سعر طن الأسمنت في  السوق اليوم في مصر بين ٢٠٠٠ جنيه مصري إلى ٣٠٠٠ جنيه مصري تقريبًا، ولكن يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير.

سعر طن الاسمنت  في مصر يوم السبت 

يستعرض   الموقع إلكتروني   لـ" الدستور "  سعر الطن بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع 

نوع المنتج الاسمنت سعر الطن 
بلغ سعر طن الاسمنت المهندس 2020 جنيهاً
بلغ سعر طن أسمنت  المسلح 2025 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت النصر 2010 جنيهاً 
وبلغ سعر طن أسمنت  الممتاز 2055 جنيها
وأوصل سعر طن أسمنت العامرية 2035 جنيها 
وسجل سعر طن أسمنت تايتان 2020 جنيها
وبلغ سعر طن أسمنت السويدي 2060 جنيهاً 
وجاء سعر طن أسمنت  العسكري بني سويف 1.870 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت السويس 2040 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت سيناء 1890 جنيهاً 
وبلغ سعر طن أسمنت  حلوان 1990 جنيهاً
وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1.880 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت مخصوص 1,990 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت  السهم 1.890 جنيها 
واوصل سعر طن أسمنت النهضة 1.820 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت أسوان 1.780 جنيها 
سجل سعر طن أسمنت لمعلم 1.910 جنيها 
سجل سعر طن أسمنت أسيوط 1.800 جنيها 
سجل سعر طن الاسمنت العادي ما بين 2000 إلى 2500 جنيهاً
سجل سعر طن الاسمنت الأبيضمابين 2500 إلي 3500 جنيها 
بلغ سعر طن  الأسمنت امسلح ما بين 2800 إلي 3500 جنيها 
سجل سعر طن الاسمنت مصنع الفحم مابين 2000 إلي 2500 جنيها 

 

 

تختلف أسعار الطوب الأسمنتي والأحمر في مصر بناءً على الحجم والعلامة التجارية والجودة والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، وفيما يلي  يرصد الدستور عبر البوابة الالكترونية  بعض الأسعار المتداولة للطوب الأسمنتي والأحمر في مصر.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم السبت 15-7-2023

سعر الألف طوبة اليوم 

النوع المقاس  السعر 
سعر الف طوب أحمر 24*11*61000 جنية 
سعر الف  طوب أحمر 24*11*121600 جنية 
سعر الف طوب  أحمر 25*12*132300 جنية 
طوب الف طوبة وردي 25*12*62850 جنية 
سعر اف  متر مكعب لطوب  الأحمر خفيف 60*20*201600 جنيه 
سعر الف طوب اسمتني مصمت 25*12*6سم1500 جنية 
سعر الف طوب اسمتني مفرغ 40*206000 جنية 
سعر اف طوب اسمتني مفرغ 40*20*209000 جنية 
   

 

 

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