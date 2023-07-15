الروائية أمنية صلاح تناقش "كف المسيح" فى ورشة الزيتون الأدبية

تناقش الروائية أمنية صلاح، أحدث إبداعاتها، رواية "كف المسيح"، في ورشة الزيتون الأدبية، وذلك خلال اللقاء الذي يعقد في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الأثنين.

ويتناول الرواية بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتبة ثريا عبد البديع، الروائي الشاب علي قطب، والكاتب أسامة ريان. ويدير الأمسية ويقدمها الكاتب الروائي سامح وهيب.

والكاتبة دكتورة أمنية صلاح، روائية وقاصة من مواليد الإسكندرية. باحثة في الدراسات القبطية. نالت درجة الدكتوراة في مجال الآثار والفنون القبطية من جامعة الإسكندرية.

صدر للكاتبة أمنية صلاح، العديد من المؤلفات الأدبية، نذكر من بينها: “المجموعة القصصية ”دمعة" عام 2015. “الميلاد” رواية وصدرت عام 2017. بالإضافة إلي المجموعة القصصية المعنونة بـ “وضعتها أنثي” وصدرت في العام 2018. ورواية “كف المسيح”، والصادرة مطلع العام الجاري 2023 عن دار العين للنشر والتوزيع.

وبحسب الناقد محمد عبد الحميد خليفة، فرواية “كف المسيح”: تحكي الرواية قصة “سو” وهو اختصار لاسمها سوسنة، الذي لا تحبه بحروفه الكاملة فتختصره إلى “سو”، هربا من فضول السائلين. وهربا من طيف جدتها التي منحتها هذا الاسم.

والفتاة "سو" هي فتاة جامعية ذات تربية محافظة دينيًا واجتماعيا متعادلة المشاعر لا تملك أهدافًا محددة تسعى إلى تحقيقها وإنما تعيش كما أريد لها أن تعيش في دائرة ضيقة ومفرغة من أية عواطف وهي مركز دائرة الرواية تتصل بشخوص الرواية اتصالا يضعف أو يقوى لكنه على أية حال هو اتصال يكرس من طبيعتها الهادئة في حياتها الرتيبة.

“سوسنة” الجدة، و"سوسنة" الحفيدة، روحان، واسم واحد. ونبوءة غابرة لم تكتمل، جعلت من “سوسنة” الحفيدة تابعا لجدتها، ظلا أو خيالا، تحكمت في أقدار عالمها الصغير. طريق خطت فيه مغمضة .. خطت حدوده رغما عنها، ولكنها حين أبصرت وجدت أن الخلاص دائما ما كان ينتظرها هناك، فهل تدركه؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الرواية.