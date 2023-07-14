رسمياً.. هبوط غزل المحلة بعد الخسارة من حرس الحدود

وجه غزل المحلة ضربة قاصمة لجماهيره ولكل عشاق الأندية الشعبية بعد هبوطه للقسم الثاني عقب هزيمته أمام حرس الحدود 1-2 وتوقف رصيده عند 33 نقطة .

تقدم حرس الحدود في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عندما مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية من ركلة حرة أبعدها إيهاب سمير ووصلت إلى مصطفى جمال الذي مررها عالية أمام المرمى سددها محمود بن والي برأسه خلفية من فوق الحارس مسجلا هدف التقدم لحرس الحدود .

نجح غزل المحلة في التعادل سريعا عندما احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء نتيجة عرقلة محمود بن والي لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشيخ وسدد الكرة على يسار الحارس الي اتجه يمينا مسجلا هدف التعادل لغزل المحلة .

كثف غزل المحلة هجماته في ربع ساعة الأخيرة من الشوط الاول وسدد جابريل أوروك كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس كريم عماد بقدمه وعادت إلى أوروك الذي سددها بجوار القائم الأيمن ..وبعدها تلقى معاذ الحناوي كرة عرضية وسددها برأسه ونجح الحارس في إبعادها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 37 مرر جابريل أوروك الكرة أمام المرمى إلى محمد جابر لكن أحمد شديد قناوي تدخل في توقيت مناسب وأبعد الكرة إلى ركنية ..وتلقى أوروك كرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه وسدد فوق العارضة.

في الدقيقة 45 مرر جابريل أوروك كرة بكعبه إلى شارلز باسي المنفرد لكنه سدد بجوار القائم الأيمن لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 .

الغريب أن حرس الحدود كان الأنشط والأكثر هجوما في بداية الشوط الثاني وحاول خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تنشيط الهجوم ودفع بعد الرحمن عاطف بدلا من شارلز باسي ثم أشرك خالد الإخميمي وحازم مرسي بدلا من محمد جابر وأحمد الشيخ ,.

ظهرت ملامح الخطورة المحلاوية في الدقيقة 68 عندما سدد خالد الإخميمي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركنية ..وفي الدقيقة 73 مرر جابريل أوروك كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الدفاع وصلت إلى حازم مرسي الذي سددها بين يدى الحارس .

بدأت أعصاب جماهير غزل المحلة تحترق عندما وصلنا إلى الدقيقة 80 دون أن ينجح فريقهم في هز الشباك وفي الدقيقة 88 دخل جابريل أوروك منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

الضربة القاضية كان في الدقيقة 90 عندما انطلق البديل محمود ممدوح ودخل منطقة الجزاء وراوغ حميد ماو وسدد الكرة من فوق الحارس عمرو شعبان مسجلا هدف الفوز للحدود.