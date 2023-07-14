استمرار ارتفاع الحرارة.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الجمعة 14 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة تشهده معظم أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

كما حذرت من طقس الأحد المقبل، حيث تسجل الحرارة على السواحل الشمالية 34 درجة، كما يزداد الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فمن المعتاد أن لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائيه ومرورها على مسطح البحر المتوسط، حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيًا لتتراوح مابين 36 :38 وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

وتتمثل الظواهر الجوية المتوقعة في شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت