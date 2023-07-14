رفعت شكيب: مصر تعمل جاهدةً لحل مشاكل إفريقيا بقمة دول الجوار

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نتائج ومخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت أمس الخميس 13 يوليو في القاهرة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان الشقيق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال "شكيب" في بيان صحفي له اليوم، إن قمة دول جوار السودان أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقرار السودان ودول الجوار، وهذا ما تسعى إليه مصر دائمًا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل جاهدة على حل كافة المشاكل والأزمات التي تواجه القارة الإفريقية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق بالقارة الإفريقية، ورأينا جميعًا ما قدمته ومازالت تقدمه لتهدئة الأوضاع في السودان، والوصول إلى حل سلمي يرضي كافة الأطراف.

واختتم: "لا تفوت مصر محفل دولي أو مؤتمر عالمي تشارك فيه إلا وتحدثت عن مشاكل القارة الإفريقية، وما تواجهه من تحديات لتحقيق التنمية والرخاء".