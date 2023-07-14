“البترول”: مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته فى التجمع لا يعمل بالوزارة أو شركاتها

نفى حمدي عبدالعزيز، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة البترول، علاقة مرتكب حادث التجمع الخامس بقطاع البترول.

وقال إن المتهم بارتكاب الواقعة يعمل فى شركة خاصة لا علاقة لها بأي من الشركات التابعة لقطاع البترول.

وكانت بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، قد نشرت أخبارًا ومعلومات غير دقيقة تفيد علاقة مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته بمنطقة التجمع الخامس بقطاع البترول، وهو غير صحيح على الإطلاق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه وصل بتاريخ 13 يوليو بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله سيدة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بـ2 طلق ناري.

وبالانتقال وبسؤال نجلها، مقيم بذات العنوان، قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدخول عنوة، أطلق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة والدته على النحو المشار إليه وعلل ذلك بوجود خلافات بينهما.

وتم ضبطه وبحوزته الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة و2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار.